Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Визита на руския президент Владимир Путин в Индия

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Очаква се двете държави да сключат много търговски споразумения

визита руския президент владимир путин индия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин отправи поредна закана, че Москва ще установи контрол над Донбас и Новорусия - територия, която включва южната част на Украйна, включително Одеска, Николаевска, Херсонска и Запорожка област.

Путин направи изказването пред изданието "India today" в навечерието на посещението си в Делхи. В коментара си Путин предупреждава европейците, "ако искат мир в Украйна, да не пречат". Посещението на руския президент в Индия се тълкува като демонстрация на геополитическа мощ, заради подкрепата на Делхи към Москва.

Очаква се двете държави да сключат много търговски споразумения. Ключови теми в разговорите ще бъдат руския петрол и продажбата на оръжия. От началото на войната в Украйна, Индия е увеличила покупката на руски петрол от 2,5 процента на 35 на сто. Заради търговията с Русия САЩ увеличиха митата за индийски стоки.

Владимир Путин, президент на Русия: "Стремим се да изведем сътрудничеството с Китайската народна република и Република Индия на ново ниво, с укрепване на технологичното сътрудничество. С много съвместни проекти в енергийния сектор, промишлеността, космоса и селското стопанство. По време на посещението ми в Индия, с премиера Нарендра Моди ще обсъдим икономически теми, включително увеличения внос на индийски стоки на нашия пазар."

#Индия #Владимир Путин #визита

