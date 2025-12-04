Визита на руския президент Владимир Путин в Индия

Руският президент Владимир Путин отправи поредна закана, че Москва ще установи контрол над Донбас и Новорусия - територия, която включва южната част на Украйна, включително Одеска, Николаевска, Херсонска и Запорожка област.

Путин направи изказването пред изданието "India today" в навечерието на посещението си в Делхи. В коментара си Путин предупреждава европейците, "ако искат мир в Украйна, да не пречат". Посещението на руския президент в Индия се тълкува като демонстрация на геополитическа мощ, заради подкрепата на Делхи към Москва.

Очаква се двете държави да сключат много търговски споразумения. Ключови теми в разговорите ще бъдат руския петрол и продажбата на оръжия. От началото на войната в Украйна, Индия е увеличила покупката на руски петрол от 2,5 процента на 35 на сто. Заради търговията с Русия САЩ увеличиха митата за индийски стоки.