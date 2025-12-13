Ким Чен-ун посрещна севернокорейски войници, завърнали се от мисия в Русия

Северна Корея проведе церемония по посрещането на инженерни войски, които се завърнаха от западната руска Курска област, след като изпълниха мисия по разминиране. Лидерът Ким Чен-ун отдаде почит на деветима военнослужещи, загинали там, предаде Йонхап.

Церемонията се състоя вчера в Пхенян по случай завръщането на военнослужещи от 528-и инженерен полк, които заминаха за Курска област в началото на август, съобщи Корейската централна телеграфна агенция.

Пхенян изпрати около 1000 войници от инженерните войски в Курска област, за да се включат в работата на руските сили по обезвреждане на мини, заложени от украински войници. По-рано Северна Корея разположи около 15 000 военнослужещи за участие в бойни действия в подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна.

По време на церемонията Ким изрази признателност към военните за безопасното им завръщане и отбеляза "сърцераздирателната загуба на девет живота".