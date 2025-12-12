БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Заместник-председателят на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов заяви, че партията е „чулa хората“ и отрече Делян Пеевски да е бил част от управлението.

В предаването „Панорама“ Станислав Балабанов подчерта, че уважава протестиращите.

„Уважение на първо място за всички хора, които изразиха позицията си на площадата, защото това е прекрасно в една развита демокрация и това трябва да е знак към всички управляващи“, каза Станислав Балабанов от ИТН.

Той добави, че според него управляващите трябва „да признаят грешките си и да намерят възможност да ги поправят“, за да дадат „стимул и посока на този народ да върви напред“.

Запитан кое е свалило правителството, Балабанов заяви,ч е са чули ясно хората:

„Чухме хората. Чухме хората, чухме много ясно какво поискаха.“

Той обясни, че преди 11 месеца е станало ясно, че трябва да има „правителство на всяка цена“ и че ИТН са имали два избора – да хвърлят държавата на избори или „да платим необходимата политическа цена в името на стабилността“. Според него ИТН са избрали второто.

„Правителството се беше създало от три политически формации. ГЕРБ, „ Има такъв народ“ и БСП. Въпреки всички различия помежду ни. С един подкрепящ елемент - АПС. Когато АПС разбрахме всички на масата, че искат единствено постове и власт в държавата, ние не приехме подхода държавните институции да пазят хора следствени от прокуратурата. Затова спряхме да приемаме тяхната подкрепа и те напуснаха, защото видяха, че нямат политически чадър. Тогава правителството остана три политически формации. Така нареченото правителство на малцинството. И за да изпълни всичките тези необходими неща, влизането на България в еврозоната, в Шенген, политиката по законодателство, търсихме необходимата подкрепа в зала. По много закони, в интерес на истината и по законите по ПВУ, получавахме подкрепа и от ПП-ДБ. И от останали политически формации. Ясно е, че „ ДПС - Ново начало“ подкрепяше редите законопроекти, но разликата между нас и тях е, че господин Пеевски не беше по никакъв начин част от управлението на държавата. Нито в изпълнителната власт, нито в законодателната. И в онези прословути, 10 дни преди да падне това правителство, когато имаше спекулации по темата, защо ИТН мълчи и какво се случва, има ли желание "ДПС - Ново начало" да бъде ясно във властта, благодарение на усилията ни и на разговорите между партньорите, направихме, така че ДПС, когато преценява да подкрепя добро законодателство за България, може да го прави единствено в зала. Те не получиха, както знаете, нито председатели на комисии, нито министри. Те не бяха официална част от това управление"

Балабанов показа снимки и направи сравнение с поведението на ПП–ДБ, когато са част от управление с ДПС.

„Разноликата е, че когато „ Продължаваме промяната“, искат да са на власт, искат да са част от тази власт, за тях ДПС не е проблем, а господин Пеевски се е променил за добро. Когато са в опозиция и когато нямат власт, за тях, разбира се, е огромен проблем, използвайки енергията в момента на всички от площада, да измият срама си“, коментира Балабанов.

Запитан за арогантността и случая с младите лекари, той призна:

„Разбира се, че и ние допуснахме грешки по пътя. Говоря в емоционален план… Емоционалният подход го тълкувам като грешки.“

Вижте целия разговор със Станислав Балабанов тук.

#оставка на кабинета "Желязков" #Станислав Балабанов #ИТН #бюджет

