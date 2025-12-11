БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Българо-корейски форум се проведе в София

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бързи реакции при бедствия, въвеждане на Изкуствен интелект в публичните услуги, повишаване на киберсигурността.

Тези бяха основните теми в българо-корейския форум "Подобряване на цифровата трансформация и обществената безопасност", който се проведе в София.

Събитието акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между двете държави в областта на дигитализацията.

В него взе участие и министърът на вътрешните работи на Република Корея.

Специално за БНТ той сподели опита от корейския модел за въвеждането на прозрачно и ефективно електронно управление.

Юн Ходжунг, министър на вътрешните работи и сигурността на Република Корея:

Южна Корея развива "публична трансформация", за да стане една от топ 3 силите в областта на Изкуствения интелект и да реализира демократично управление, овластено от Изкуствен интелект, което гражданите подкрепят. С надграждането на един от порталите за административни услуги с Изкуствен интелект, гражданите получават информация на достъпен език. Страната вече пилотно въвежда обща инфраструктура за Изкуствения интелект в държавните институции.

#българо-корейския форум #Юн Ходжунг #министърът на вътрешните работи на Република Корея

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Азия

Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във формата на елха Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във формата на елха
Чете се за: 00:40 мин.
След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети
Чете се за: 00:35 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:50 мин.
Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:07 мин.
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически усилия в Китай
Чете се за: 04:05 мин.

Водещи новини

Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Росен Желязков: Правителството подава оставка Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Ивайло Мирчев: Преформатиране на властта в този парламент е само в...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Инспекторите от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, излизат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия
Чете се за: 04:40 мин.
По света
"Архитектите на изкуствения интелект" - личност на 2025...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ