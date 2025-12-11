AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?

Българо-корейски форум се проведе в София
Бързи реакции при бедствия, въвеждане на Изкуствен интелект в публичните услуги, повишаване на киберсигурността.
Тези бяха основните теми в българо-корейския форум "Подобряване на цифровата трансформация и обществената безопасност", който се проведе в София.
Събитието акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между двете държави в областта на дигитализацията.
В него взе участие и министърът на вътрешните работи на Република Корея.
Специално за БНТ той сподели опита от корейския модел за въвеждането на прозрачно и ефективно електронно управление.
Юн Ходжунг, министър на вътрешните работи и сигурността на Република Корея:
Южна Корея развива "публична трансформация", за да стане една от топ 3 силите в областта на Изкуствения интелект и да реализира демократично управление, овластено от Изкуствен интелект, което гражданите подкрепят. С надграждането на един от порталите за административни услуги с Изкуствен интелект, гражданите получават информация на достъпен език. Страната вече пилотно въвежда обща инфраструктура за Изкуствения интелект в държавните институции.