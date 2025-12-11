AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?

Бързи реакции при бедствия, въвеждане на Изкуствен интелект в публичните услуги, повишаване на киберсигурността.

Тези бяха основните теми в българо-корейския форум "Подобряване на цифровата трансформация и обществената безопасност", който се проведе в София.

Събитието акцентира върху задълбочаването на сътрудничеството между двете държави в областта на дигитализацията.

В него взе участие и министърът на вътрешните работи на Република Корея.

Специално за БНТ той сподели опита от корейския модел за въвеждането на прозрачно и ефективно електронно управление.