ИЗВЕСТИЯ

Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Кабинетът "Желязков" подаде оставка

10 години "София Тех Парк"

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"София Тех Парк" отбелязва 10 години от създаването с мотото "10 години подкрепяме иновациите и предприемачеството".

Той е първият научно-технологичен парк в България, който подкрепя работата на повече от 200 компании.

Събитието тази вечер събира научни екипи, партньори и съмишленици, за да отбележи значимите постижения за развитие на икономиката, основана на знания.

Тодор Младенов, изпълнителен директор на "София Тех Парк":
Очакваме наистина да направим една ретроспекция на историята, донякъде, но по-скоро ще погледнем в бъдещето, ще поговорим за нещата, които в момента правим, ще разкажем и за нещата, които предстоят буквално в първите месеци на следващата година. Постоянно някои от нашите компании печелят важни награди, свързани с иновации и предприемачество и изключително се гордеем.

