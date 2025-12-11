10 години #"София тех парк"

"София Тех Парк" отбелязва 10 години от създаването с мотото "10 години подкрепяме иновациите и предприемачеството".



Той е първият научно-технологичен парк в България, който подкрепя работата на повече от 200 компании.

Събитието тази вечер събира научни екипи, партньори и съмишленици, за да отбележи значимите постижения за развитие на икономиката, основана на знания.