10 години #"София тех парк"

"София Тех Парк" отбелязва 10 години от създаването с мотото "10 години подкрепяме иновациите и предприемачеството".
Той е първият научно-технологичен парк в България, който подкрепя работата на повече от 200 компании.
Събитието тази вечер събира научни екипи, партньори и съмишленици, за да отбележи значимите постижения за развитие на икономиката, основана на знания.
Тодор Младенов, изпълнителен директор на "София Тех Парк":
Очакваме наистина да направим една ретроспекция на историята, донякъде, но по-скоро ще погледнем в бъдещето, ще поговорим за нещата, които в момента правим, ще разкажем и за нещата, които предстоят буквално в първите месеци на следващата година. Постоянно някои от нашите компании печелят важни награди, свързани с иновации и предприемачество и изключително се гордеем.