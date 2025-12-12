6,7 по Рихтер разлюля Япония

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами, след като земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер удари северната част на страната.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 20 км. Последваха няколко по-малки труса.

Земетресението е предизвикало промени в морското равнище, но към момента няма данни за щети.

Повече от 6000 души са евакуирани около град Аомори.

Земетресението е регистрирано в 11.44 ч. местно време и идва няколко дни след трус с магнитуд 7,5 в същия регион, който рани най-малко 50 души.