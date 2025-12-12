БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

6,7 по Рихтер разлюля Япония

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Издадено е предупреждение за цунами

земетресението турция усетено почти цялата страна каза директорът геофичния институт
Слушай новината

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами, след като земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер удари северната част на страната.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 20 км. Последваха няколко по-малки труса.

Земетресението е предизвикало промени в морското равнище, но към момента няма данни за щети.

Повече от 6000 души са евакуирани около град Аомори.

Земетресението е регистрирано в 11.44 ч. местно време и идва няколко дни след трус с магнитуд 7,5 в същия регион, който рани най-малко 50 души.

#Япония #цунами #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Азия

AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?
AI в административните услуги и управлението: Какъв е опитът на Южна Корея?
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.
Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във формата на елха Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във формата на елха
Чете се за: 00:40 мин.
След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети
Чете се за: 00:35 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:50 мин.
Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа Провален мирен план на Тръмп? Ескалация на напрежението между Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Акция на синдикатите пред парламента - КНСБ и КТ "Подкрепа" с въпрос към депутатите Акция на синдикатите пред парламента - КНСБ и КТ "Подкрепа" с въпрос към депутатите
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ