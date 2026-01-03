Не закъсняха световните реакции след американските удари във Венецуела.

Върховният представител на ЕС по въпросите за външната политика и сигурността Кая Калас е разговаряла с американския държавен секретар Марко Рубио. Калас подчерта, че ЕС многократно е постановявал, че президентът Николас Мадуро е нелегитимен, а от Брюксел винаги са защитавали идеята за мирен преход във властта в Каракас.

ЕС призовава за спазване на принципите на международното право и на Хартата на ООН. Калас завършва с призив за сдържане, а осигуряването на безопасността на европейските граждани във Венецуела е главен приоритет на Брюксел.

Германското външно министерство публикува комюнике, в което се посочва, че Берлин внимателно следи ситуацията във Венецуела и поддържа близък контакт с представителството си в Каракас.

Испания призова за деескалация и призова всички страни в конфликта да се придържат към международното право.

Русия изрази солидарност с властите в Каракас и гражданите на Венецуела. От Москва допълват, че страната има пълната ѝ подкрепа в правото си да защити своя суверенитет.

Иран, който също е съюзник на Венецуела осъди американските удари и ги определи като грубо нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на страната.