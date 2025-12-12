БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

България Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи

Десислава Апостолова
По света
​първите дипломати евросъюза събират брюксел
България, Италия и Малта обявиха днес подкрепата си за позицията на Белгия срещу настоящия план, представен от Европейската комисия, който включва използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна.

България, Белгия, Италия и Малта представиха днес в Съвета на ЕС обща декларация, в която четирите държави подчертават, че всяко решение относно използването на руските замразени активи трябва да бъде в пълно съответствие с правото на ЕС и международното право.

В декларацията страните призовават да продължат обсъжданията за алтернативни варианти за предвидима и надеждна финансова подкрепа за Украйна, които да минимизират правните и институционални рискове.

Макар че твърдят, че са „напълно ангажирани да продължат да предоставят на Украйна редовна и предвидима дългосрочна финансова подкрепа, заедно с партньори и съюзници със сходно мислене“, те настояват, че „руските активи трябва да останат замразени, докато Русия не прекрати агресивната си война срещу Украйна и не компенсира щетите, причинени от войната ѝ“.

Страните от общността, включително четирите с особено мнение, приеха днес регламент, който позволява замразяването на активите на Руската централна банка в размер на 210 милиарда евро в ЕС, докато Русия не прекрати войната си срещу Украйна и не плати за причинените щети. Това е едно от условията да не бъде застрашен репарационният заем, който ЕК подготвя за Украйна и една от точките, за които белгийският премиер Барт Де Вевер изисква солидни гаранции.

Регламентът, приет с квалифицирано мнозинство, не позволява на унгарския премиер Виктор Орбан или неговия словашки колега Роберт Фицо да „размразят“ активите, като наложат вето върху удължаването на санкциите срещу Русия. Според новия закон Комисията ще оценява мярката ежегодно, но отново ще се изисква квалифицирано мнозинство, за да се отмени. Това гарантира, че руските активи могат да останат замразени за продължителен период.

#малта #Италия #ЕС #България

Консултации и „домовата книга": Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руската централна банка заведе дело срещу "Юроклиър"
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
