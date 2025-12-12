Руската централна банка заведе дело срещу “Юроклиър”

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕС работи по репарационен заем за Украйна от замразените руски активи

руската централна банка заведе дело ldquoюроклиърrdquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Руската централна банка обяви, че завежда дело в МЕКосковски съд срещу белгийския депозитар “Юроклиър”, където се намират по-голямата част от замразените в Европа руски активи. Москва смята, че с действията си депозитарят е нанесъл щети на банката. Русия се противопоставя на предоставянето на замразените в Европа руски активи като репарационен заем за Украйна. От ЕК отговориха, че използването на руските активи за Киев е в съответствие с всички европейски и международни закони.

Брюксел не смята за законно делото, което Руската централна банка е завела срещу “Юроклиър”. Според ЕК правното предложение за използване на руските активи е базирано на железни юридически гаранции, както за Белгия, така и за целия ЕС.

Валдис Домбровскис - еврокомисар по икономиката: "Нашето предложение е правно обосновано и в пълно съответствие с европейското и международното публично право. Активите не се конфискуват и принципът на суверенния имунитет е спазен. Позволете ми да припомня, че активите на Руската централна банка, намиращи се ЕС, включително в централни депозитари, какъвто е "Юрокриър", са замразени в съответствие със санкциите, които държавите от ЕС наложиха на Русия заради незаконната й война в Украйна."

Общо 210 милиарда евро руски активи са замразени в Европа като част от санкциите срещу Русия. 185 милиарда от тях се намират в белгийския депозитар “Юроклиър”. Белгия настоява всички държави от ЕС и от Коалицията на желаещите солидарно да предоставят финансови гаранции за заема.

Александър Коляндр - експерт от Центъра за европйски политически анализи: “Белгия иска отговорността да бъде споделена и от други европейски държави или държавите, които желаят - Европа плюс Обединеното кралство, Канада, а след това евентуално Япония. Вероятността Русия да има основание да си поиска обратно парите е малка, а Белгия иска гаранции, че няма да е сама в подобна ситуация."

За да заобиколи вето от страна на Унгария, ЕК предложи и промяна на правната рамка за използването на замразените в Европа руски активи. Целта да се избегне подновяването на европейските санкции с единодушие на всеки шест месеца.

По този начин Брюксел иска да гарантира, че следващата седмица на срещата на върха Европа със сигурност ще има решение за заема за Украйна. Според европейците липсата на решение било катастрофално за Украйна.

