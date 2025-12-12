Дело за замразените руски активи: Централната банка на Русия съди "Юроклиър"

Руската централна банка заведе дело заради замразените ѝ активи от белгийската финансова институция "Юроклиър".



В съобщение на банката се казва, че действията на депозитаря са нанесли щети, заради невъзможността ѝ да управлява средства и ценни книжа, които ѝ принадлежат. Делото ще се гледа от московския арбитражен съд.

По-голяма част от замразените руски активи в Европа на обща стойност от 210 милиарда евро се намират в сметки в "Юроклиър".

Централната банка на Русия вече заяви, че плановете на Европейския съюз да използва средствата за репарационен заем за Украйна са незаконни и че си запазва правото да предприеме всички възможни действия за защита на интересите си. ЕС ще обсъди въпроса със замразените активи на 19 декември.