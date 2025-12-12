БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Възраждане" внесе в НС предложение за отлагане на присъединяването ни към еврозоната с 1 година

Вера Александрова
Причината, според тях е, че няма редовно правителство и няма приет бюджет за догодина

"Възраждане" са внесли в НС предложение за отлагане на присъединяването ни към еврозоната с 1 година. Причината, според тях е, че няма редовно правителство и няма приет бюджет за догодина.

Дори да се удължи старият бюджет за 2025 година, в него не е предвидено въвеждането на еврото.

От "Възраждане" настояват още президентът да свика КСНС по възможно най-бързия начин, ако може още в понеделник.

Лидерът Костадин Костадинов не очаква предложението за еврото ще бъде одобрено от мнозинството в пленарната зала.

