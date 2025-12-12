САЩ наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол

Съединените щати наложиха нови санкции срещу още 6 танкера, които превозват венецуелски петрол. Те могат да бъдат задържани.



Някои от санкциите са върху членове на семейството на президента Николас Мадуро, който според Вашингтон е нелегитимно избран.

Вчера американската брегова охрана задържа танкер, който според тях е превозвал венецуелски и ирански петрол, за да финансира терористични групировки като Хизбула.

Каракас определи действията на Белия дом като "пиратски акт".

Венецуела, която е едно от местата с доказано най-много петрол в света, обвинява Вашингтон, че иска да се сдобие с ресурсите ѝ, както и да я превърне в "петролна колония".