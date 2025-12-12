По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ

При неуспех на ПП-ДБ
По Конституция президентът Румен Радев трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ като най-голяма политическа сила, при неуспех на ПП-ДБ.
Ако отново не се стигне до сформиране на кабинет, държавният глава избира на кого да връчи третия мандат.
При пореден неуспех президентът назначава служебен кабинет и насрочва нови избори.
След промените в Конституцията държавният глава може да избира между 10 души - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и заместник-омбудсманът, както и председателят на Сметната палата и неговите двама заместници.
До приключване на процедурата правителството в оставка продължава да изпълнява задълженията си.