По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ

По Конституция президентът Румен Радев трябва да връчи проучвателен мандат на ГЕРБ като най-голяма политическа сила, при неуспех на ПП-ДБ.

Ако отново не се стигне до сформиране на кабинет, държавният глава избира на кого да връчи третия мандат.

При пореден неуспех президентът назначава служебен кабинет и насрочва нови избори.

След промените в Конституцията държавният глава може да избира между 10 души - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и заместник-омбудсманът, както и председателят на Сметната палата и неговите двама заместници.

До приключване на процедурата правителството в оставка продължава да изпълнява задълженията си.