Жители на Бургас призоваха за съдебна реформа и бързи избори

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Въпреки оставката на кабинета "Желязкоя" - нов протест в Бургас

Въпреки официално подадената оставка на кабинета "Желязков" тази вечер в Бургас граждани отново излязоха на протест пред сградата на Общината.

Те настояха за дълбоки реформи в съдебната система, за по-качествено образование и по-добро здравеопазване.

Според част от протестиращите оставката сама по себе си не гарантира, че управляващите партии ще се оттеглят реално от властта.

Затова те настояват за възможно най-скорошни и честни избори.

Други заявиха, че са удовлетворени от постигнатото до момента и са дошли, за да отпразнуват успеха на гражданския натиск.

