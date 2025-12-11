"Тук ще бъде сметище" или защо изхвърлят отпадъци на полянка пред блок

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в столичния квартал "Люлин" 1.

На клип, заснет от жител на квартала се вижда как камион изхвърля боклук на полянка пред жилищен блок.



Малко преди 10 часа сутринта, Елизабет Кръстева вижда как камион струпва чували с боклук на полянката пред нейния блок.

Елизабет Кръстева, жител на квартал "Люлин" 1:

Спря един бус, на който пишеше, че извозват, къртят и така нататък, от ромски произход бяха господата, отвориха вратите на буса и в следващия момент започнаха да изхвърлят големи торби с отпадъчни материали и аз се възмутих в първия момент. Отидох при тях и ги попитах "какво правите?" и те казаха "това не е твоя работа, тука ще бъде сметище" и аз казах "Как така сметище?", "така сме решили, тука сега ще изхвърлим този боклук" и "Кой след това ще го събере?", "Еми, не ни интересува".

И други граждани стават светители на случката, а сигналите им стигат и до кмета на района.

Георги Тодоров, кмет на "Люлин":

Изпратихме представители на столичния инспекторат и на районната администрация, които моментално изчистиха пространството.

Пред камерите ни жители на квартала изказах и други опасения.

Петрана Станчева, жител на "Люлин" 1:

Почиства се, но не редовно, защото всички знаят, че кмета е саботиран и са двойните таксите за превози няма нови договори и вие го знаете



Георги Тодоров, кмет на "Люлин":

Сега за конкретния случай дали става отново въпрос за някакъв вид саботиране на работата на екипите, които са на терен или просто е поредното недобросъвестно отношение на граждани към района ни, тва не мога да кажа, но е факт, че има хора, които саботират работата на екипите.

Кметът на район "Люлин" обясни, че са установили извършителят и ще го глобят.



