Лудогорец изпусна Десподов и ПАОК след спектакъл в Разград
Чете се за: 06:32 мин.
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
Чете се за: 04:12 мин.
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 03:17 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:20 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Рядка цигулка, дело на майстора Дзузепе Гуарнери дел Джесу, на търг в Париж

Мартин Гицов
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Очакваната й цена е 2 милиона евро

Рядка цигулка, дело на майстора Дзузепе Гуарнери дел Джесу, ще бъде продадена на търг в Париж другата седмица при очаквана цена от два милиона евро.

Инструментът е направен между 1727 и 1730 година.

Организаторите на търга изтъкват, че в целия свят има само 150 цигулки на Гуарнери, докато инструментите на неговия конкурент Антонио Страдиварий са около 750.

През 2022-ра година цигулка на Гуарнери дел Джесу е била продадена на търг за близо 4 милиона и 700 хиляди долара.

Предлаганата сега има богато минало и "изключителен звук", уверява аукционна къща "Арткюриал".

