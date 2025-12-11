Рядка цигулка, дело на майстора Дзузепе Гуарнери дел Джесу, на търг в Париж

Рядка цигулка, дело на майстора Дзузепе Гуарнери дел Джесу, ще бъде продадена на търг в Париж другата седмица при очаквана цена от два милиона евро.

Инструментът е направен между 1727 и 1730 година.

Организаторите на търга изтъкват, че в целия свят има само 150 цигулки на Гуарнери, докато инструментите на неговия конкурент Антонио Страдиварий са около 750.

През 2022-ра година цигулка на Гуарнери дел Джесу е била продадена на търг за близо 4 милиона и 700 хиляди долара.

Предлаганата сега има богато минало и "изключителен звук", уверява аукционна къща "Арткюриал".