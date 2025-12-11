БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?

Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Конституцията задължава Министерски съвет дори и в оставка да изпълнява задълженията си до встъпване на следващото правителство. Не мисля, че в следващите няколко седмици нещата ще се променят кадрово. Това коментира в ефира на БНТ Стоил Моллов - експерт по конституционно право.

"В Конституцията се казва много ясно какво следва. Процедурата по избиране на Министерски съвет трябва да започне отначало с връчване на проучвателен мандат на лице, посочено от най-голямата парламентарна група, в случая ГЕРБ. След това, ако този мандат не бъде успешен или бъде върнат, президентът трябва да връчи проучвателен мандат на лице, посочено от втората по големина парламентарна група. Ако и този мандат е неуспешен, президентът връчва мандат на избрана от него парламентарна група."

Попитан ще се стигне ли до т.нар. "Домова книга", Моллов отговори:

"Това е ограничаване на избора на президента за това кои лица може да назначава той за служебни министър-председатели. Ако стигнем до там, предстоят избори и президентът трябва да назначи служебно правителство. До Домовата книга се отива, ако това Народно събрание е изчерпало възможностите да избере Министерски съвет, дали това е така - тепърва ще се разберем. Ако това Народно събрание успее да избере следващ редовен кабинет, каквато възможност теоретично има, до Домовата книга няма да се стигне."

Според Моллов "в политическа и конституционна криза пребиваваме от години".

