Николай Денков: Нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски
Снимка: БНТ
Хората, които излязоха по площадите и казаха "Стига толокова", свалиха кабинетът "Желязков". Те осъзнаха и разбраха, че има три големи лъжи, които се продаваха през последните 5 години, но вече не работят. Това коментира в студиото на "Денят започва" Николай Денков от ПП-ДБ.

"Първата е, че от тях нищо не зависи, че няма нужда да се протестира, че няма нужда да казват какво мислят, защото всичко ще остане същото. Видяхме, че като излязат 100 хиляди и над 100 хиляди човека на площада, когато започнат големите протести и по другите градове, няма как да не ги чуеш. Втората лъжа е, че 5 години подред ни се казва, че стабилността в България идва от Борисов и след това и Пеевски. Всъщност това е най-голямата лъжа, защото от 2020 г. всички нестабилности идват точно от тези двама сиамски близнаци. Казвам го абсолютно категорично - нестабилността в България идва от Борисов и Пеевски", подчерта Денков.

Според него стабилност означава тези хора, които излязоха по площадите, да бъдат чути, а те искат честност, откровеност и европейско развитие на България.

"Третата заблуда е свързана с това, че отново ни се казваше, че Борисов може да управлява - това беше като мантра. Всъщност Борисов не може да управлява. Тези три мантри веднъж завинаги трябва да ги забравим. Това, което очаква действително хората в България е едно управление, което ще бъде честно и коректно. Ако има критика към нас, тя беше че направихме един опит да тръгнем в такова управление заедно с Борисов, после се оказа, че Пеевски е прилепен към него. Да, тази критика има своето основание, но така или иначе хората искат честност и откровеност към тях. Това, което им обещаваме е, че такъв тип компромиси от наша страна няма да има", обясни той.

По думите му, Росен Желязков е имал по-разумен подход и най-точно е дефинирал защо си отива това правителство - заради арогантността на управляващите, и това е истина.

Вижте целия разговор във видеото

#оставка на кабинета "Желязков" #акад. Николай Денков #ПП-ДБ

