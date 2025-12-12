Костадинов: Българският народ и неговото недоволство свали кабинета "Желязков"

Българският народ и неговото недоволство свали кабинета "Желязков", коментира в "Денят започва" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той определи оставката като "приятна изненада".

"Едва ли има министър-председател, който с удоволствие да хвърля оставка", посочи Костадинов.

По думите му премиерът е останал "формален" и незабележим за обществото.

"Никога и никъде по никакъв повод в протестите не се спомена дори веднъж неговото име. Това не е комплимент за него. Защото, когато управляваш държавата, би трябвало ти да си човекът, който акумулира общественото внимание", заяви лидерът на "Възраждане".

По повод времето, в което се случва оставката – дни преди приемането на еврото – Костадинов заяви категорично, че "няма лош момент за падането на едно правителство на мутрите, олигарсите и корупционерите".

Според него влизането в еврозоната трябва да бъде преосмислено, а "Възраждане" ще настоява за отлагане.