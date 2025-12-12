Стачка в Португалия: Сблъсъци с полицията пред парламента

Много от обществените услуги бяха прекъснати заради протестните действия. Сред тях са железопътният транспорт, редица летища и училища
Стачка в Португалия стана причината за масови протести и сблъсъци с полицията.
Много от обществените услуги бяха прекъснати заради протестните действия.
Сред тях са железопътният транспорт, редица летища и училища.
Профсъюзите излязоха на първата генерална стачка в страната след повече от десетилетие, а хиляди работници се събраха пред парламента в Лисабон.
Снимки: БТА
Причината са над 100 промени в трудовия кодекс, които според правителството трябва да увеличат продуктивността.
Синдикатите твърдят, че измененията ще дават повече правомощия на работодателите за сметка на работниците.