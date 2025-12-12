Стачка в Португалия: Сблъсъци с полицията пред парламента

Стачка в Португалия стана причината за масови протести и сблъсъци с полицията.



Много от обществените услуги бяха прекъснати заради протестните действия.

Сред тях са железопътният транспорт, редица летища и училища.

Профсъюзите излязоха на първата генерална стачка в страната след повече от десетилетие, а хиляди работници се събраха пред парламента в Лисабон.

Снимки: БТА

Причината са над 100 промени в трудовия кодекс, които според правителството трябва да увеличат продуктивността.

Синдикатите твърдят, че измененията ще дават повече правомощия на работодателите за сметка на работниците.