Швейцарският певец Немо връща трофея от "Евровизия" като протест срещу участието на Израел

Швейцарският певец Немо, който спечели "Евровизия" през 2024 г., заяви, че ще върне трофея си, защото на Израел е позволено да участва в конкурса, пише Асошиейтед прес.

Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, Немо държи стъкления трофей във формата на микрофон и казва: "Днес вече не смятам, че тази купа има място на рафта ми."

Небинарният певец спечели конкурса през месец май 2024 г. с поп оперната ода The Code.

"Евровизия" твърди, че защитава единството, включването и достойнството на всички хора", казва Немо и добавя, че участието на Израел, предвид поведението на страната във войната срещу Хамас в Газа, показва, че тези идеали са в противоречие с решенията на организаторите.

"Когато цели държави се оттеглят, трябва да е ясно, че нещо не е наред", казва Немо.

снимка: БТА, архив

Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026 г., след като организаторите отказаха да изключат Израел - Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия.

"Евровизия" през следващата година е насрочена за май във Виена, след като австрийският певец JJ спечели конкурса през 2025 г. в Базел, Швейцария. Според традицията на "Евровизия", страната победителка е домакин на конкурса през следващата година.