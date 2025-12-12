Швейцарският певец Немо връща трофея от "Евровизия" като протест срещу участието на Израел

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Снимка: Архив
Швейцарският певец Немо, който спечели "Евровизия" през 2024 г., заяви, че ще върне трофея си, защото на Израел е позволено да участва в конкурса, пише Асошиейтед прес.

Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, Немо държи стъкления трофей във формата на микрофон и казва: "Днес вече не смятам, че тази купа има място на рафта ми."

Небинарният певец спечели конкурса през месец май 2024 г. с поп оперната ода The Code.

"Евровизия" твърди, че защитава единството, включването и достойнството на всички хора", казва Немо и добавя, че участието на Израел, предвид поведението на страната във войната срещу Хамас в Газа, показва, че тези идеали са в противоречие с решенията на организаторите.

"Когато цели държави се оттеглят, трябва да е ясно, че нещо не е наред", казва Немо.

снимка: БТА, архив

Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през 2026 г., след като организаторите отказаха да изключат Израел - Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия.

"Евровизия" през следващата година е насрочена за май във Виена, след като австрийският певец JJ спечели конкурса през 2025 г. в Базел, Швейцария. Според традицията на "Евровизия", страната победителка е домакин на конкурса през следващата година.

