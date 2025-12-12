Финансовите министри от ЕС обсъждат заема за Украйна

Министрите на финансите на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел.

Сред основните теми е предоставянето на Украйна на репарационен заем от замразените в Европа руски активи.

Окончателното решение за това трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС следващата седмица в Брюксел. България е представена в Брюксел от заместник-министъра на финансите Методи Методиев.



Белгия, в която се намират по-голямата част от активите, настоява останалите държави също да предоставят финансови гаранции за заема.

Еврокомисията предложи на държавите членки нова правна опция, която позволява замразяването на руските активи в Европа да не се приема с единодушие на всеки 6 месеца.

Досега държавите членки трябваше единодушно да гласуват два пъти в годината за подновяване на санкциите, включително за замразяването на активите.

Новото предложение цели да заобиколи евентуално вето от страни като Унгария, която не подкрепя предоставянето на финансова помощ за Украйна.