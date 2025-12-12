"Добрите истории": Как деца правят обредни хлябове за Коледа

Коледно настроение с поредния епизод на "Добрите истории".

В сливенското село Панаретовци учат децата как се правят обредни хлябове за Коледа и вярват, че любовта е най-важната съставка, за да се получи истински празничен хляб.

В навечерието на Коледа жителите на село Струпец пък вече ще имат свой храм.

За строежа е дарявал всеки с каквото може.

По време на дарителските акции, подкрепени и от платформа "Агора", за рекордно кратко време са събрани дори повече средства от необходимото.

Вижте още в репортажа на Алекс Христов.