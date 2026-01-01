БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Какво си пожелават българите за Новата 2026 година?

Ето какво си пожелаха хората за Новата 2026 година...

Зоя: „Да бъдем здрави най-вече и сплотени. Мисля, че това е най-важното.“

Емил Славов: „Малко повече спокойствие, малко повече ред в държавата.“

Адриана: „Да ми бъде весело, да ми е забавно и да се чувствам вдъхновена и удовлетворена.“

Христо Алексиев: „Да работя колкото се може повече.“

Виктор Миланов: „Да имам повече концерти и да творя повече.“

Ганчев: „Ооо, всичко сме си сбъднали!“

Мелина Петкова: „Да бъда малко по-спокойна и малко по-позитивна, защото ежедневието ми е доста динамично.“

Лъчезар: „Имам цел да стана шампион с тротинетката!“

Николай: „Да сме здрави и със семейството да сме добре.“

Рената: „Да си намеря нова работа.“

Ангел: „Ново жилище.“

Мария, 14 години: „Да съм по-организирана, защото мисля, че това е нещо, което много ми куца.“

Божидар: „Да съм много послушен и да извършвам геройски бели.“

Румяна: „Да сме здрави, да се радваме на живота. Ние, слава Богу, вече не сме на работа.“

Мъж: „Да разкараме крадците от властта – ето това ще си го поставя като цел.“

Честита Нова година!

