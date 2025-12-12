Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"?

Разходите по изтеглянето на танкера ще бъдат потърсени допълнително от корабособственика
Танкерът "Кайрос" вече седмица е на котва край брега на Ахтопол. От Изпълнителната агенция "Морска администрация" заявиха готовност да започнат операцията по изтеглянето на плавателния съд.
Първо с агрегат ще бъде подадено електричество към кораба за вдигане на котвата.
След това три влекача ще изтеглят 280-метровия танкер до безопасно място в Бургаския залив, където няма да създава опасност за корабоплаването в района.
На борда на "Кайрос" към момента има трима моряци.
Останалите седем членове на екипажа бяха евакуирани при две спасителни операции в предходните дни.
Разходите по изтеглянето на танкера ще бъдат потърсени допълнително от корабособственика.