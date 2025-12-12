БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно
Чете се за: 00:12 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"?

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разходите по изтеглянето на танкера ще бъдат потърсени допълнително от корабособственика

евакуация въздух трима моряци остават танкера кайрос
Танкерът "Кайрос" вече седмица е на котва край брега на Ахтопол. От Изпълнителната агенция "Морска администрация" заявиха готовност да започнат операцията по изтеглянето на плавателния съд.

Първо с агрегат ще бъде подадено електричество към кораба за вдигане на котвата.

След това три влекача ще изтеглят 280-метровия танкер до безопасно място в Бургаския залив, където няма да създава опасност за корабоплаването в района.

На борда на "Кайрос" към момента има трима моряци.

Останалите седем членове на екипажа бяха евакуирани при две спасителни операции в предходните дни.

Разходите по изтеглянето на танкера ще бъдат потърсени допълнително от корабособственика.

ТОП 24

