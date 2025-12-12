БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 00:37 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Запази
решенията влизането българия еврозоната приети остават сила
Слушай новината

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила.

Това заяви днес говорител на ЕК в отговор на въпрос дали събитията в България могат да повлияят на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари.

Според говорителя България вече е изпълнила всички решения за приемането в еврозоната и всички решения вече са взети.

Това означава, че процесът остава необратим въпреки политическата ситуацията у нас и искането на “Възраждане” приемането на страната ни в еврозоната да се отложи с една година.

#еврозоната #България

Водещи новини

ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ