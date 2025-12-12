БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 00:22 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Още
Запази

Повече от година 4-годишното момче не можело да спи заради силни болки в крака

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

С иновативна за България процедура лекари от ортопедията в Горна баня успешно замразиха тумор в бедрената кост на 4-годишно момче. По този начин е избегната тежка хирургична операция, свързана с много болка и дълъг възстановителен период.

Повече от година синът на Антон Попов не можел да спи заради силни болки в крака.

Антон Попов: „Страхотни нощни болки. Реве, не може да се наспива спокойно. Затова потърсихме лекарска помощ.“

След два месеца обикаляне по болници лекарите поставят диагнозата.

Антон Попов: „Детето ни страда от остеоид остеома. В случая се налагаше неотложна операция. Обикаляхме по болниците, все пак става дума за интервенция, която е опасна за детето.“

Семейството научава, че съществува по-щадящ метод на лечение. Медиците от ортопедията в Горна баня предлагат туморът да бъде замразен вместо да се отстранява оперативно. За целта се използва специална сонда, съобразена с големината и разположението на формацията.

д-р Стефан Церовски, „Детска ортопедия“, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“: „Целта е да сме сигурни, че когато създадем определен обем ледено топче, охладено до много ниска температура, то ще обхване цялата формация. Клетките би трябвало да претърпят преструктуриране заради ниската температура.“

След процедурата 4-годишното момче се събужда без болки в крака.

Антон Попов: „Вече спи спокойно. Чувства се добре. Спестиха ни сложната операция. Раната е много по-малка, разрезът е минимален.“

д-р Стефан Церовски: „Очакваме ремисия на туморната формация. Ако до шестия месец няма оплаквания, предполагаме, че няма да има нужда от последваща интервенция.“

От резултатите при момчето ще зависи дали процедурата по замразяване ще започне да се прилага и при други пациенти у нас. Лекарите диагностицират около 20 деца годишно с доброкачествен тумор на бедрената кост, като повечето от тях се лекуват оперативно.

#детска клиника по ортопедия #иновация #операция #ортопедия #тумор

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: У нас

Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата - Промахон" и "Илинден - Ексохи"
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата - Промахон" и "Илинден - Ексохи"
Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция
Чете се за: 01:32 мин.
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“ Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“
Чете се за: 01:52 мин.
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"? Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"?
Чете се за: 00:57 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
По Конституция: Президентът трябва да връчи проучвателен мандат на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дело за замразените руски активи: Централната банка на Русия съди...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Лили Иванова пее три поредни вечери в зала 1 на НДК
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ