С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост на дете

С иновативна за България процедура лекари от ортопедията в Горна баня успешно замразиха тумор в бедрената кост на 4-годишно момче. По този начин е избегната тежка хирургична операция, свързана с много болка и дълъг възстановителен период.

Повече от година синът на Антон Попов не можел да спи заради силни болки в крака.

Антон Попов: „Страхотни нощни болки. Реве, не може да се наспива спокойно. Затова потърсихме лекарска помощ.“

След два месеца обикаляне по болници лекарите поставят диагнозата.

Антон Попов: „Детето ни страда от остеоид остеома. В случая се налагаше неотложна операция. Обикаляхме по болниците, все пак става дума за интервенция, която е опасна за детето.“

Семейството научава, че съществува по-щадящ метод на лечение. Медиците от ортопедията в Горна баня предлагат туморът да бъде замразен вместо да се отстранява оперативно. За целта се използва специална сонда, съобразена с големината и разположението на формацията.

д-р Стефан Церовски, „Детска ортопедия“, УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“: „Целта е да сме сигурни, че когато създадем определен обем ледено топче, охладено до много ниска температура, то ще обхване цялата формация. Клетките би трябвало да претърпят преструктуриране заради ниската температура.“

След процедурата 4-годишното момче се събужда без болки в крака.

Антон Попов: „Вече спи спокойно. Чувства се добре. Спестиха ни сложната операция. Раната е много по-малка, разрезът е минимален.“ д-р Стефан Церовски: „Очакваме ремисия на туморната формация. Ако до шестия месец няма оплаквания, предполагаме, че няма да има нужда от последваща интервенция.“

От резултатите при момчето ще зависи дали процедурата по замразяване ще започне да се прилага и при други пациенти у нас. Лекарите диагностицират около 20 деца годишно с доброкачествен тумор на бедрената кост, като повечето от тях се лекуват оперативно.