Смъртоносен инцидент в Глогово: обвиняем е задържан за убийство с особена жестокост

Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, потвърдиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза за БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Убийството е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата. Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

По-късно от Окръжна прокуратура – Ловеч съобщиха, че на 1 януари извършителят с инициали К.М., на 42 години, е привлечен в качеството на обвиняем, за това, че в същия ден, около 02:35 часа в с. Глогово, умишлено е умъртвил мъж с инициали П.М., на 44 години, като е извършил деянието с особена жестокост - чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебно медицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на мъжа. Предстои на извършителя на деянието да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Обвиняемият е задържан с постановление на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд – Ловеч за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.

#село Глогово #убийство

