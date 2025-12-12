БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време с температури от 8° до 15°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И днес денят в по-голямата част от страната започна с намалена от мъгли и ниска слоеста облачност видимост, но в следобедните часове ще духа умерен вятър с посока от запад-северозапад, който ще разсее мъглите и почти навсякъде ще бъде слънчево с максимални температури - между 8° и 15°, в София – около 9°, на морския бряг - между 10° и 13°.

През нощта вятърът ще стихне и след полунощ в низините и около водните басейни отново ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. За разлика от днес, утре сутринта ще има и отрицателни температури. В по-голямата част от страната минималните ще бъдат от минус 3° в западните райони до 4° в източните, в София - около 0°, по Черноморието - от 4° до 6°.

По-ниски, в сравнение с днес, ще бъдат и максималните температури в съботния ден - от 6° до 11°, в София – около 7°. Ще има и райони със слънчево време, но на много места мъглите ще се задържат почти през целия ден и там температурите ще останат още по-ниски. Ще духа слаб, в източните райони и по Черноморието - умерен вятър от север-северозапад. На морския бряг утре ще бъде предимно слънчево, с максимални температури от 10° до 12°.

Отлични условия за туризъм в планините и утре – безоблачно време, с умерен северен вятър.

В неделя ще бъде ветровито и ще има по-малко мъгли и повече слънчеви часове. Минималните температури още ще се понижат и в почти цялата страна ще бъдат под нулата, но максималните – слабо ще се повишат. В понеделник ще има и слънчеви часове, но отново в много райони ще бъде с мъгли, на места трайни.

През следващите дни освен мъгли ще има и все повече облаци и на места са възможни и слаби превалявания от дъжд.

#предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
2
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
3
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
5
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
6
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
2
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
3
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Времето

И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица
И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица
Слънчево в почти цялата страна следобед Слънчево в почти цялата страна следобед
Чете се за: 02:15 мин.
Топло и слънчево време в четвъртък Топло и слънчево време в четвъртък
Чете се за: 02:50 мин.
Максимални температури между 9° и 14° Максимални температури между 9° и 14°
Чете се за: 02:02 мин.
Слънчева сряда, преди обяд на места с мъгли Слънчева сряда, преди обяд на места с мъгли
Чете се за: 02:00 мин.
Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост...
Чете се за: 02:30 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ