Граничарското куче Бояр откри над 70 кг марихуана, укрита в газови бутилки

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Действията по разследването продължават

граничарското куче бояр откри марихуана укрита газови бутилки
Голямо количество марихуана в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация са открити на ГКПП „Малко Търново“.

Автомобилите са пътували от България към Турция.

На 10.12.2025 г. на граничния пункт митническите инспектори селектирали и насочили за съвместна проверка три леки автомобила, пътуващи в посока изход от страната.

При контролните действия участвали и гранични полицаи със служебното куче Бояр, специализирано за откриване на наркотични вещества.

Бояр дава идикация къде в колите има наркотик.

Установено е, че в два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70.064 кг бруто тегло. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева (573 170,47 евро) по цени за нуждите на съдебната система.

По случая са образувани две досъдебни производства, които се провеждат под надзора на Окръжна прокуратура –Бургас.

Задържани са 4-ма български граждани от трите автомобила.

Действията по разследването продължават.

#ГКПП „Малко Търново“ #Граничарското куче Бояр #марихуана

