Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Марихуаната била скрита в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация

заловиха души опит прекарат марихуана границата турция
Окръжна прокуратура - Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на четири лица, обвинени в опит за контрабандно пренасяне на над 70 кг марихуана. Опитът за контрабанда е извършен на 10 декември 2025 г. на граничен пункт "Малко Търново".

Обвиняемите са действали в съучастие, като двама от тях са имали ролята на подбудители и помагачи, а другите двама на извършители.

По време на разследването е установено, че марихуаната е била укрита в 8 газови бутилки на два автомобила с българска регистрация. Автомобилите са пътували от България към Турция.

След извършен оперативен анализ митническите инспектори са насочили три леки автомобила за извършване на щателна митническа проверка. И трите превозни средства са пътували към Турция. В два от автомобилите са монтирани съответно 5 и 3 газови бутилки, които са част от функционираща газова уредба, но са пълни не с газ, а с пакети, съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършените полеви наркотестове веществото в пакетите е реагирало на марихуана.

Задържаното количество марихуана от газовите бутилки в двата автомобила е общо 70,064 кг. Стойността на наркотичното вещество е 1 121 024 лева по цени на съдопроизводството.

