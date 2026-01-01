БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
27-годишен мъж почина след катастрофа в Ловешко

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
верижна катастрофа затруднява трафика тракия
Снимка: БТА/Архив
Мъж на 27 години е починал след катастрофа между луковитските села Дерманци и Тодоричене, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Около 2:20 ч. на 1 януари на пътя между двете села неустановен към момента водач на лек автомобил е загубил контрол върху превозното средство, излязъл е от пътното платно и се е ударил в крайпътната растителност. След удара автомобилът се е преобърнал по таван в канавка.

На пътното платно са установени двама мъже – 27-годишен от Луковит и 26-годишен от с. Дерманци. Пострадалите са откарани незабавно в болница в Плевен, където малко по-късно е починал 27-годишният мъж.

По случая се води разследване в Районното полицейско управление в Луковит, като работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

#загинал #катастрофа

