Първото успешно теглене в евро у нас е отчетено 20...
Чете се за: 01:22 мин.
Нова ера: България влезе в еврозоната и смени лева с евро
Чете се за: 02:02 мин.
Нов живот в новогодишната нощ: Първото бебе в...
Чете се за: 01:57 мин.
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Чете се за: 00:27 мин.

Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от село Гела към София

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
тактическо учение сливен въздушна линейка участва спасителна мисия катастрофа
Снимка: БГНЕС
Медицински хеликоптер бе задействан за спешна въздушна евакуация на млад мъж, пострадал при инцидент в родопското село Гела, каза д-р Велин Денев, началник на Центъра за спешна медицинска помощ в Смолян. Сигналът е подаден около 13:00 часа, след като екипът на спешна медицинска помощ, пристигнал на мястото на инцидента, е преценил, че състоянието на пострадалия налага незабавен транспорт до специализирано лечебно заведение.

„Касае се за млад мъж с тежка травма в областта на гърба и долните крайници. След преглед на място колегите от линейката прецениха, че пациентът се нуждае от транспортиране до Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“, поясни д-р Велин Денев.

Инцидентът е станал, докато група туристи, отседнали в хотел в селото, са се пързаляли по стръмна ливада с импровизирани средства. Пострадалият се е спускал с гумено съоръжение, наподобяващо шейна, когато при едно от спусканията е паднал тежко.

На място е бил и екип на Планинската спасителна служба – Пампорово.

#с. Гела #въздушна линейка

