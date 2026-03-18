Разкриха две оранжерии за марихуана при спецоперация в Русе

Две оранжерии за отглеждане на марихуана разкриха русенски полицаи на 16 март. Оранжериите са разположени в имоти в областния град и в село Пиргово, като са ползвани от 41-годишен мъж. Служителите на МВР са иззели и незаконно огнестрелно оръжие.

Първата проверка е направена в селото, където са открити 65 растения марихуана, а също и боен пистолет с боеприпаси. Разследването продължило и на адрес в Русе, в района на жк "Мидия Енос", където е разкрита втора оранжерия. В жилището са установени общо 108 растения марихуана – 64 в процес на отглеждане и 44 в стадий на сушене.

Мащабната акция е започнала, след като мъжът е спрян за проверка, докато шофирал в централната част на Русе.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по цялостното му изясняване и документиране продължава под надзора на Окръжната прокуратура.