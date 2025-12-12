Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план

Правителството одобри 1,2 млн. лева за необходимите за извеждането на плавателния съд дейности
В неделя при благоприятни метеорологични условия се очаква да започне същинската операция по изтеглянето на повредения от украински дронове танкер "Кайрос", който беше изоставен край Ахтопол. От Министерство на транспорта и съобщенията заявиха, че действията протичат по график и без забавяне.
Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за извеждането на плавателния съд. Предстои сключването на договор с изпълнител.
Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре. "Морска администрация" в Бургас изрази пълна готовност да изтегли танкера и провлачването му до Бургаския залив. Същинската операция по изтеглянето на танкера ще отнеме не по-малко от един ден.
Йордан Георгиев, ДП "Пристанищна инфраструктура": "Трябва да бъде доставен един генератор с определена честота и определен волтаж, с голяма мощност. Същият ще бъде натоварен на баржа, която ще отиде до кораба. Ще застанат борд до борд и с кабел ще бъдат захранени агрегатите, за да може да бъде изтеглена котвата. Отпред ще бъде държан корабът от един голям влекач, отзад на кармата - от втори влекач. Трети влекач ще държи другия борд на танкера, за да не се случи нещо. В момента, в който котвата бъде изтеглена, тези влекачи ще провлачат кораба до безопасно място в Бургаския залив."