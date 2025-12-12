Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план

В неделя при благоприятни метеорологични условия се очаква да започне същинската операция по изтеглянето на повредения от украински дронове танкер "Кайрос", който беше изоставен край Ахтопол. От Министерство на транспорта и съобщенията заявиха, че действията протичат по график и без забавяне.

Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за извеждането на плавателния съд. Предстои сключването на договор с изпълнител.

Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре. "Морска администрация" в Бургас изрази пълна готовност да изтегли танкера и провлачването му до Бургаския залив. Същинската операция по изтеглянето на танкера ще отнеме не по-малко от един ден.