Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"

Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол

евакуация въздух трима моряци остават танкера кайрос
Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. До момента по въздух са евакуирани 7 от 10-членния екипаж на танкера „Кайрос“.

Спасителната операция се провежда от военноморските сили с вертолет „Пантер“.

„Операцията се проведе в изключително тежки метеорологически условия. Планирането бе извършено в кратко време след получаване на задачата от командира на военноморските сили. Нашата задача беше да осигурим доставка на храна, медикаменти, комуникационни средства, също така на гориво и на генератори, за да бъдат подпомогнати екипажът на танкера. Операцията бе планирана изключително внимателно, макар и в краткото време, с цел максимална безопасност при изпълнението й“, обясни капитан втори ранг Николай Колев, командир на авиобаза „Чайка“.

На въпрос за подготовката на екипажите за подобни операции, капитан Колев допълни:

„Изпълнението на този тип операции е рутинно за нас, тъй като военноморските сили влагат много в нашата подготовка и очакват от нас да бъдем готови именно в такива условия, което мисля, че демонстрирахме в настоящия момент.“

Старши лейтенант Драгомир Петров, част от инженерно-техническия състав, уточни ролята на екипа си:

„Подготвяме вертолета за полети – предполетна подготовка, зареждане с гориво и проверка на всички системи, за да осигурим надеждна и безопасна летателна техника, с която успешно да се проведе операцията.“

Капитан Антониев, втори пилот в състава на екипажа, допълни:

„Моята задача беше оценка на обстановката, планиране на маршрута, водене на навигационната информация, радиообмена и фактическото изпълнение на задачата, заход и евакуация на бедстващите.“

Капитан Димо Николов от групата за търсене и спасяване в морска вертолетна авиация "Чайка" разказа:

„Аз бях спуснат посредством лебедката на вертолета и трябваше да евакуирам бедстващите моряци един по един с наличните спасителни средства, с които разполага базата... Времето беше много лошо, но няма никаква опасност, тъй като тези задачи ги тренираме всяка седмица. Моряците бяха напълно адекватни и изпълняваха всичко, което им кажем, за да може операцията да протече безопасно.“

Старши лейтенант Йорданов, борден инженер, добави:

„Моята функция беше да позиционирам машината над палубата на кораба и посредством бордната лебедка да спусна спасителя и обратно да го извлека заедно с бедстващия на борда.“

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на военноморските сили, изрази гордостта си от екипажите:

„Горд съм със личния състав на авиобаза „Чайка“. Този екипаж не е единственият способен да извърши такава задача – трите полета за спасяване и доставка на продукти бяха извършени от различни екипажи, така че виждате само част от тях. Горд съм. Всички са еднакво добре подготвени за да посрещнат всякакви предизвикателства. И днес се готвят за полети.“

По отношение на заплахата за сигурността в Черно море след атаките с дронове над танкери, контраадмирал Михайлов коментира:

„Не бих казал, че е застрашена. Черно море е арена за военни действия от самото начало на войната между Русия и Украйна. Това е нов етап, тъй като до момента нито една от воюващите страни не си беше позволявала да атакува гражданското корабоплаване. Надявам се краят на войната да дойде скоро и такива инциденти повече да не настъпват, тъйкато това застрашава сигурността на търговското корабоплаване“, коментира контраадмирал Кирил Михайлов.

Оставаха три моряци на борда по желание на корабособственика, а екипажът на военно-морските сили ще бъде награден от министъра на отбраната за успешно проведената операция.

Вижте повече във включването на Петър Дойкински.

