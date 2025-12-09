Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. До момента по въздух са евакуирани 7 от 10-членния екипаж на танкера „Кайрос“.

Спасителната операция се провежда от военноморските сили с вертолет „Пантер“.

„Операцията се проведе в изключително тежки метеорологически условия. Планирането бе извършено в кратко време след получаване на задачата от командира на военноморските сили. Нашата задача беше да осигурим доставка на храна, медикаменти, комуникационни средства, също така на гориво и на генератори, за да бъдат подпомогнати екипажът на танкера. Операцията бе планирана изключително внимателно, макар и в краткото време, с цел максимална безопасност при изпълнението й“, обясни капитан втори ранг Николай Колев, командир на авиобаза „Чайка“.

На въпрос за подготовката на екипажите за подобни операции, капитан Колев допълни:

„Изпълнението на този тип операции е рутинно за нас, тъй като военноморските сили влагат много в нашата подготовка и очакват от нас да бъдем готови именно в такива условия, което мисля, че демонстрирахме в настоящия момент.“

Старши лейтенант Драгомир Петров, част от инженерно-техническия състав, уточни ролята на екипа си:

„Подготвяме вертолета за полети – предполетна подготовка, зареждане с гориво и проверка на всички системи, за да осигурим надеждна и безопасна летателна техника, с която успешно да се проведе операцията.“

Капитан Антониев, втори пилот в състава на екипажа, допълни:

„Моята задача беше оценка на обстановката, планиране на маршрута, водене на навигационната информация, радиообмена и фактическото изпълнение на задачата, заход и евакуация на бедстващите.“

Капитан Димо Николов от групата за търсене и спасяване в морска вертолетна авиация "Чайка" разказа:

„Аз бях спуснат посредством лебедката на вертолета и трябваше да евакуирам бедстващите моряци един по един с наличните спасителни средства, с които разполага базата... Времето беше много лошо, но няма никаква опасност, тъй като тези задачи ги тренираме всяка седмица. Моряците бяха напълно адекватни и изпълняваха всичко, което им кажем, за да може операцията да протече безопасно.“

Старши лейтенант Йорданов, борден инженер, добави:

„Моята функция беше да позиционирам машината над палубата на кораба и посредством бордната лебедка да спусна спасителя и обратно да го извлека заедно с бедстващия на борда.“

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на военноморските сили, изрази гордостта си от екипажите:

„Горд съм със личния състав на авиобаза „Чайка“. Този екипаж не е единственият способен да извърши такава задача – трите полета за спасяване и доставка на продукти бяха извършени от различни екипажи, така че виждате само част от тях. Горд съм. Всички са еднакво добре подготвени за да посрещнат всякакви предизвикателства. И днес се готвят за полети.“

По отношение на заплахата за сигурността в Черно море след атаките с дронове над танкери, контраадмирал Михайлов коментира:

„Не бих казал, че е застрашена. Черно море е арена за военни действия от самото начало на войната между Русия и Украйна. Това е нов етап, тъй като до момента нито една от воюващите страни не си беше позволявала да атакува гражданското корабоплаване. Надявам се краят на войната да дойде скоро и такива инциденти повече да не настъпват, тъйкато това застрашава сигурността на търговското корабоплаване“, коментира контраадмирал Кирил Михайлов.

Оставаха три моряци на борда по желание на корабособственика, а екипажът на военно-морските сили ще бъде награден от министъра на отбраната за успешно проведената операция.

Вижте повече във включването на Петър Дойкински.