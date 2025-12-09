БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол

У нас
Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. Все още няма яснота кога корабът, поразен от дронове край Босфора, ще бъде изтеглен.

Шестима души от десетчленния екипаж бяха евакуирани с хеликоптер след операция по въздух през последните два дни. А междувременно българската държава привика посланика на Турция, за да изиска информация каква е била целта с изоставянето на танкера с български води. Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка след като метеорологичната обстановка позволи.

