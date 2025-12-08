БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нова евакуация по въздух на моряците от блокирания край Ахтопол танкер. Още четирима от екипажа напуснаха борда с помощта на вертолет на военноморските ни сили. Трима души остават на кораба. В същото време се търси т. нар. „убежище“, където да бъде провлачен танкеът на безопасно място. Покриването на всички разходи по операциите са задължение на корабособственика, казаха българските власти и поискаха от Турция обяснение за навлизането на плавателния съд в български води.

Екипажът на блокирания танкер е без отопление. Спалнята на моряците е от натрупани дрехи и завивки на железния под, тъй като каютите са изгорели при атаката с дронове. За това малко след 09:00 ч. вертолетът "Пантер" на военноморските ни сили прелетя над кораба и извърши още една операцията по евакуация.

Втори ден бурното море наложи евакуация по въздух. Още четирима моряци от кораба „Кайрос“ напуснаха борда с хеликоптер.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС: „Току-що видяхте вертолета, кацна с останалите 4 човека на борда. В момента те са предадени на органите на „Гранична полиция“ и минават медицински прегледи.

Само трима остават?

Доколкото знам, да."

И вчера, и днес евакуациите преминаха успешно, въпреки силния вятър, който затрудняваше операцията.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: „Аз съм разпоредил на контраадмирал Михайлов да ми представи списък на хората, участвали в тази операция, за да ги наградя. Тези мъже заслужават. Снощи бяхме много притеснени, особено за втория полет. Условията не бяха съвсем леки, много тежки, на смрачаване“.

Министрите на транспорта и външните работи се срещнаха с дипломатите на Турция у нас, за да поискат информация, защо танкерът е навлязъл в български води.

Георг Георгиев, министър на външните работи: „От извънредния пълномощен посланик на Република Турция беше поет ясен ангажимент, така както от нас беше изискано, за набавяне на повече и по-детайлна информация от страна на компетентните турски власти за всичко, което е предхождало стигането на кораба до българска територия“.

Танкерът е бил с изключена система за опознаване, но пътят му е проследен от данните на влекача „Тимур Бей“, който го е изоставил в български води.

Гроздан Караджов, министър на транспорта: „Тимур Бей" се отправя към турския бряг и в един момент тръгва с много ясен курс нагоре, където прави пресрещането в точка 1 и започва буксирането на танкера. Отново оттам, ако забелязвате, по доста ясен и доста строен курс, той тръгва насочено към българския бряг. “

Прави се организация за доставка на още провизии за оставащите трима моряци на борда на кораба, който засега остава край Ахтопол.

Вицеадмирал о.р. Румен Николов – гл. директор на ГД "Аварийно-спасителна дейност" към Морска администрация: "Основните решения ще вземе корабособственикът. Единият от сценариите, който е разработен към момента е, корабът да бъде провлачен с буксира до рейда пред Бургас. Застраховките и корабособственикът ще поеме ангажименти за плащане на разходите по провеждане на операциите“.

Местните хора настояват операцията по преместването на кораба да се случи час по-скоро.

Предстои с катер на "Гранична полиция" властите да се качат на кораба за първата щателна проверка. Това може да стане, когато морето се успокои.

