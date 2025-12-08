БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Запази

България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води

Снимка: БТА
Слушай новината

Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос". Това стана ясно от думите на транспортният министър Гроздан Караджов на брифинг във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Той заедно с министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с посланика на Турция в България Мехмет Уянък. Срещата бе инициирана във връзка с инцидента с танкера "Кайрос".

Министър Георгиев обясни, че е поискана информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води.

„Инцидентът настъпил с кораба, в последствие неговото издърпване до българската територия и какви са обстоятелства до ситуацията“, обясни външният министър.

По думите му от посланика на Турция е поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба.

„ Евакуирана е голяма част от екипажа,каза той и уточни, че моряците са с идентифицирано гражданство Те са десет.

"Евакуирани са общо седем души и са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души. Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на "Кайрос", включително по-голям електрогенератор, който да може да осигури захранане на електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи да бъде евакуиран от това място. Искам да подчертая, че при наличие на корабособственик, при наличие на екипаж на борда и при липса на изоставяне на кораба, то той си остава изцяло ангажимент на собственика - как и по какъв начин ще се справи с последиците от случилото се. Организацията и покриването на всички разходи са си задължение на корабособственика, той е изпратил своя агент, ние сме във връзка с него. Когато всички приключи, разноските ще бъдат предявени“, обясни от своя страна министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Министър Караджов увери,ч е корабът "Кайзер" не представлява опасност за околната среда и хората.

#Кайзер #блокиран танкер #георг Георгиев #гроздан Караджов

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
1
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
2
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
3
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
5
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
6
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
5
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
6
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...

Още от: У нас

След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България Пеевски: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България
Чете се за: 02:02 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026 Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Вицепремиерът Атанас Зафиров: Броят на младите роми със средно образование се е повишил значително Вицепремиерът Атанас Зафиров: Броят на младите роми със средно образование се е повишил значително
Чете се за: 02:02 мин.
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос" Гроздан Караджов: Покриването на всички разходи са задължение на корабособственика на "Кайрос"
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо 7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след падане от стълба
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Фермерските протести в Гърция: Сблъсъци с полицията на остров Крит
Чете се за: 00:52 мин.
По света
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ