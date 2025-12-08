България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води

Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.



Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера "Кайрос", който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.



Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.



Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера "Кайрос".



Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица.



В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.



Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.



Министерството на външните работи ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзниците.