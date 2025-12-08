БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:32 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Министърът на външните работи Георг Георгиев и министър на транспорта Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България

заради бурното море достъп блокирания танкер кайрос хеликоптер готовност
Слушай новината

Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера "Кайрос", който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера "Кайрос".

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица.

В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

Министерството на външните работи ще продължи да следи отблизо развитието на ситуацията и да поддържа активна координация с компетентните институции и съюзниците.

#Кайрос

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
1
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
2
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
3
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
4
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
5
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ -...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
6
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
6
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...

Още от: Регионални

След дълга съдебна сага: Реставрират изгорелите тютюневи складове в Пловдив
След дълга съдебна сага: Реставрират изгорелите тютюневи складове в Пловдив
Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г
Чете се за: 01:22 мин.
Цената на винетките - ще има ли промяна през новата година? Цената на винетките - ще има ли промяна през новата година?
Чете се за: 04:52 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
Чете се за: 05:15 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен, постигнат е консенсус по ключови теми
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е възстановен,...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води България поиска разяснение от Турция за навлизането на кораб "Кайрос" в български води
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна "Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Вотът на недоверие е по-различен, има...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отново блокада на "Кулата-Промахон"
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ВМС прие тържествено новия патрулен кораб "Храбри" във Варна
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ