Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?

В края на тази или в началото на следващата година ще бъде приет удължителен закон на бюджета. За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента. За това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента. Междувременно излезе и становището на Фискалния съвет за проектобюджета, в което се казва, че той трябва да се преработи.

За втора поредна година България ще започне януари без приет бюджет, независимо от влизането в еврозоната.

Любомир Дацов, Фискален съвет: "Аз не виждам никакъв проблем за влизането в еврозоната от техническа гледна точка, на такава фаза сме, че не виждам какво може да се случи."

В свой анализ Фискалният съвет припомня, че подобни ситуации в България е имало и през периода 1991 - 1997 г., когато са забавени шест бюджета. През последните години, общо три бюджета не са били приети навреме - за 2022 г., 2023 г. и 2025 година. Не е проблем и смяната на валутата.

Любомир Дацов, Фискален съвет: "Не мисля, че е по-различно, нещата, които ще се случат отново са технически. Това, което важи за всички хора, ще важи абсолютно и за бюджета."

В случай, че не бъде приет удължителен или специализиран закон, както тази година, държавата ще може да харчи до нивото на разходите през миналата, месец за месец или до нивото на приходите в новата година ако те са по-ниски.

Любомир Дацов, Фискален съвет: "В този бюджет има много проблеми, те внесоха макрорамка, която няма каква да е, НСИ публикува данни, които промениха ситуацията през трето тримесечие. Промениха всичко, нито брутният вътрешен продукт като основа за правене ще бъде такъв, нито приходите, които прогнозират ще бъдат такива, защото около 10% от всички приходи, които бяха предвидени са фалшиви."

От фискалния съвет днес излязоха с анализ на втория вариант на бюджета, в който се казва, че и той трябва да бъде преработен. Има риск приходите да не бъдат изпълнени. Публичният сектор надхвърля частния като размер, което е нарушение на закона, а държавният дълг се увеличава прекалено бързо и има реална опасност изземването на дивидентите на държавните дружества да доведе до тяхната декапитализация.

Любомир Дацов, Фискален съвет: "Бюджетите не само този, но от 2021 година, когато взехме завоя да ги правим с експанзия - загубиха цел."

Минималната работна заплата за частния сектор, въпреки липсата на бюджет, се увеличава до 620 евро и 20 евроцента, тъй като има постановление на Министерския съвет за това. За държавния увеличението ще влезе в сила с новия бюджет, когато той бъде приет. На протест заради неприемането на бюджета излязоха от синдикатите.

Марио Нинов, КТ "Подкрепа": "Вчера се анонсира, че това, което най-накрая успяхме да договорим като придобивки и допълнителни неща за работещите в България, няма да се случи, защото просто няма да се гласува този бюджет, а те са вътре в бюджета."



Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Дали удължителният закон, който е за 2025 година, който беше пак на ГЕРБ и на всички тези, които сега си отиват, по-добър ли е от този, който е внесен в парламента или не е?"

Очаква се другата седмица да стане ясно кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета.



