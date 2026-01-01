Природният газ поевтинява с 3,3% от днес

Природният газ поевтинява с 3,3 процента и от днес ще се продава за 31,15 евро или около 61 лева за мегаватчас.

През първия месец на следващата година в страната ни ще се потребява синьо гориво по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ, доставен през Турция и Гърция, както и количества от газохранилището в Чирен.

Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и, ако няма значително повишаване на търсенето на синьо гориво в региона, цената може да остане около сегашните си нива през целия период.

Това, според Комисията за енергийно и водно регулиране, би осигурило стабилни цени за българските потребители следващите няколко месеца.