Природният газ поевтинява с 3,3% от днес

Снимка: БГНЕС/Архив
Природният газ поевтинява с 3,3 процента и от днес ще се продава за 31,15 евро или около 61 лева за мегаватчас.

През първия месец на следващата година в страната ни ще се потребява синьо гориво по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ, доставен през Турция и Гърция, както и количества от газохранилището в Чирен.

Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и, ако няма значително повишаване на търсенето на синьо гориво в региона, цената може да остане около сегашните си нива през целия период.

Това, според Комисията за енергийно и водно регулиране, би осигурило стабилни цени за българските потребители следващите няколко месеца.

# природен газ #цена на природния газ #новини в Метрото

