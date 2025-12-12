БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Запази

Защо има такива разлики в цените?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цените на хранителните продукти във Варна са по-високи от тези в Благоевград, показа проверка на нашите екипи.

Ако килограм сирене в благоeвградски магазин може да се купи за 16 лева, то във Варна цената скача до 28 лева.

Защо има такива разлики в цените и как се справят хората?

Според варненци, градът е сред най-скъпите за живеене, поне що се отнася до цените на храните. Тук килограм свинско месо в магазините се предлага за 15.50 лева, докато в Благоевград струва с 4 лева по-малко. По-евтино с около 2 лева за килограм е и пилешкото месо.

В малките магазинчета в югозападния град може да се купят ябълки за 2 лева килограма, докато във Варна струват малко под 5 лева. Хората казват, че цените в морския град доближават западноевропейските.

"Повишават се всеки ден. Много са високи, вече дори в сравнение с европейските държави. Ние държим по-високи цени от Италия, Испания, това което се продава в хранителните магазини".

"Преди две седмици се прибрах от САЩ, живея до Вашингтон, цените общо взето са същите. Цените отпреди 10 години в момента са 200 % отгоре".

Търговци от Варна посочват, че през последните две години пазарът е динамичен и има промени в цените, но не задължително към повишаване.

На пилешкото и свинското месо, както и на кравето масло, доставните цени са били по-ниски през последните два месеца.

Николай Петков, главен управител на хранителна верига във Варна: "Имаше един по-сериозен ръст на стоките, които пристигаха при нас в средата на годината, сега в последните месеци има успокоение"

"На част от стоковите групи има увеличени на доставните цени. Винаги, когато има такова, правим търговски срещи с нашите партньори, за да проверим дали е обосновано. Ние не сме контролен орган и не може да установим на 100 процента, но там където смятаме, че има спекула, дори сме стигали до спиране на работа със съответния търговски партньор".

Според потребителите в Благоевград има повишение при цените на плодовете и зеленчуците. Краставиците, например, там струват малко под 6 лева за килограм, докато във Варна са 6.50.

Доматите в морския град, обаче, са по евтини – между 4 и 5 лева за килограм, а в Благоевград се продават за – близо 6 лева.

Там много от пенсионерите разчитат на плодове и зеленчуци собствено производство, други купуват, но в малки количества и чакат промоциите в големите вериги.

Според икономисти е нормално да има разлики в цените на храните във Варна и Благоевград. Донякъде това се дължи на така наречената къса верига на доставки.

проф. Михал Стоянов, Икономически университет – Варна: "Популярният вече от години внос от Македония, Албания, Черна гора съответно ще намери своята по-близка реализация като верига на доставката, и като транспортно разстояние именно до Благоевград. По-високите доходи определят и по-високата покупателна способност, която жителите на Варна имат, и в този контекст автоматичното търсене на по-качествени продукти, по-редки, екзотични, био, това обуславя по-високите цени в тези сегменти".

За варненци в Благоевград може и да е евтино, но там хората също се оплакват от повишение в цените на хранителните продукти.

Най-много са поскъпнали млечните – цените на прясното и киселото мляко са се повишили с около 20 стотинки. Кофичка кисело мляко може да се намери от лев до 1.70, а във Варна максималната цена гони 2 лева.

"Аз много обичам да са купувам сирене, а то е...Не искам да си купувам имитиращи продукти. По мъничко, но купуваме".

"Всеки ден увеличават по нещо. Всеки ден - а парите не стигат? - Не стигат, като нищо вземаме пенсийките".

Не всички храни са по-скъпи във Варна.

Охладена риба в морския град може да се купи за 14 лева за килограм, докато в югозападната столица на България ще платят с 4 лева повече.

По темата работиха: Владислава Миланова и Деян Михайлов

#цени на храни #Благоевград #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
3
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
4
Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
5
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
6
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
6
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Още от: Регионални

Протест в София в защита правата на палестинците
Протест в София в защита правата на палестинците
„Хемус“ се разширява: Новият участък до Луковит – Угърчин отваря утре „Хемус“ се разширява: Новият участък до Луковит – Угърчин отваря утре
Чете се за: 02:45 мин.
За кратко тунел "Благоевград" остана на тъмно За кратко тунел "Благоевград" остана на тъмно
Чете се за: 00:17 мин.
Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план
Чете се за: 02:00 мин.
Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник
Чете се за: 01:00 мин.
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен служебен кабинет
Консултации и „домовата книга“: Как ще бъде назначен...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Политика
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР) Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
"Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв. "Цените високи, парите не стигат": В Благоевград купуваш сирене за 16 лв., във Варна за 28 лв.
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна обсъжда присъединяване към ЕС до 2027 година като част от...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Германия обвини Русия в изборна намеса и кибератака срещу въздушния...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руската централна банка заведе дело срещу “Юроклиър”
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ