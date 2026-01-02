Задържаха мъж заради убийството на куче в Бургаско

Мъж от Бургаско е задържан от полицията заради убийството на куче. Трупът на животното е открит в сряда, около 14.00 ч., в местността „Карабаир“, разположена в близост до пясъчната кариера в землището на град Българово.

Убитото куче е кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, тежащо около 50 кг. То е било простреляно в лявата част на тялото, в близост до предния ляв крак.

В резултат на бързите полицейски действия на служители от Районно управление – Айтос е задържан извършителят на прострелването – това е 53-годишен мъж от Българово, който предал доброволно ловна пушка с оптичен прицел. По случая е образувано досъдебно производство.