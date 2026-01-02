Деца със Синдром на Даун се учат на традиционни занаяти в Пловдив

В Пловдив деца със Синдром на Даун се обучаваха в традиционни занаяти, подкрепени от майсторите от Регионалната занаятчийска камара. Създадените от тях произведения бяха представени в обща изложба „Занаяти с бъдеще“. Колко е важна подкрепата за слънчевите деца, за да развият способностите си?

Тя е Вяра. Вяра със сините искрящи очи и весели плитки, която обича да се снима. Подкрепена от любовта на родителите си, прави малки, но уверени крачки в живота.

Надежда Тодорова - майка на Вяра: "Вяра е на 11 години, почти на 12, прекрасна, инатлива, със собствено мнение, развива се не според общоприетите норми, но според собствените си темпове."

Вяра е едно от десетте деца със Синдром на Даун, които се обучаваха в занаятчийските ателиета в Пловдив, като част от група от общо 100 деца. Творбата, изработена от Вяра в ателието по дърворезба, е закачалка със златен варак.

Надежда Тодорова - майка на Вяра: "Всеки един от майсторите, които работеха с всяко едно дете, намериха начин да стигнат до тях, да им покажат."

Албена Халачева - Регионална занаятчийска камара - Пловдив: "Децата с Даун са едни изключително слънчеви деца, които заслужават да им се обърне повече внимание. Те могат много да дадат и също така могат да научат много, стига да има кой да им покаже."

Вяра вече се занимава и с тъкане, в което вплита любимите си цветове.

Вяра: "Розово, лилаво, още червено."

И държи да пожелае на всички само добрини.

"БНТ: Най-важното според теб - кое е? Вяра: Здраве. Щастие и любов."

Семейството на Вяра е създало фондация, за да помага и на други слънчеви деца.

Надежда Тодорова - основател на фондация “Up with Down”: "И е хубаво във всеки един ден да се сещаме, че има едни такива хора, които имат нужда от малко повече подкрепа и малко повече вяра, че те могат, защото когато те я получат, наистина стават чудеса."

А чудесата за Вяра се случват и когато гледа любимите си театър и музикални спектакли, защото там винаги побеждава доброто.