Екзотична контрабанда: Къде се отглеждат влечугите, хванати на границата?

Единственият лицензиран терариум у нас, който се намира в хасковското село Минерални бани, се оказа приемен дом на 100 гекона и над 240 бебета тарантули, заловени на "Капитан Андреево" при опит да бъдат пренесени в Турция. Преди дни влечугите и паяците, вече пораснали, станаха официално собственост на терариума.

Контрабандните влечуги бяха открити през октомври миналата година под леглото в шофьорската кабина на тир.

Диана Маркова, експерт „Връзки с обществеността” в Агенция „Митници”: "Нашата задача е веднага след разкриването, веднага да намерим подходящи условия за живот."

Така гущерите и тарантулите, които са предпочитани домашни любимци заради малките си размери, се оказват в Минерални бани.

Георги Русев, херпетолог: "Те бяха малки паячета и гекони. Сега в момента някои се развъждат, някои са раздадени. Те са предостъпени на нас, но бяха много, на едно място са много и затова има раздадени."

Част от тях са на места, където също се полагат грижи за отглеждането им. Повечето съжителстват с останалите обитатели на терариума.

Георги Русев, херпетолог: "Над 25-30 различни вида, като имаме най- емблематичните и отровни змии, като черна мамба, зелени мамби, краски кобри, тайпани и гърмящи и змии и други кобри."

Всички те са интересни за посетителите на терариума.

Радостина Тодорова: "Ние току-що влязохме и разгледахме, разгледахме там питона, змиите там, отровните, как захапва мишлецето и отровата къде попада." Иван Димитров: "Крокодила и онази бялата змия."

Митничарите са залавяли контрабанда на различни екзотични животни. Преди дни попаднаха и на живи корали.

Диана Маркова, експерт Връзки с обществеността в Агенция "Митници": "Освен геконите, които установихме, паяците, сега живите корали, имали сме случаи на откриване на костeнурки, на папагали, на змиорки."

За всички заловени контрабандно пренасяни животни се търси подходящ приемен дом.