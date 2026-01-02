БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Екзотична контрабанда: Къде се отглеждат влечугите, хванати на границата?

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Единственият лицензиран терариум у нас се намира в хасковското село Минерални бани

Единственият лицензиран терариум у нас, който се намира в хасковското село Минерални бани, се оказа приемен дом на 100 гекона и над 240 бебета тарантули, заловени на "Капитан Андреево" при опит да бъдат пренесени в Турция. Преди дни влечугите и паяците, вече пораснали, станаха официално собственост на терариума.

Контрабандните влечуги бяха открити през октомври миналата година под леглото в шофьорската кабина на тир.

Диана Маркова, експерт „Връзки с обществеността” в Агенция „Митници”: "Нашата задача е веднага след разкриването, веднага да намерим подходящи условия за живот."

Така гущерите и тарантулите, които са предпочитани домашни любимци заради малките си размери, се оказват в Минерални бани.

Георги Русев, херпетолог: "Те бяха малки паячета и гекони. Сега в момента някои се развъждат, някои са раздадени. Те са предостъпени на нас, но бяха много, на едно място са много и затова има раздадени."

Част от тях са на места, където също се полагат грижи за отглеждането им. Повечето съжителстват с останалите обитатели на терариума.

Георги Русев, херпетолог: "Над 25-30 различни вида, като имаме най- емблематичните и отровни змии, като черна мамба, зелени мамби, краски кобри, тайпани и гърмящи и змии и други кобри."

Всички те са интересни за посетителите на терариума.

Радостина Тодорова: "Ние току-що влязохме и разгледахме, разгледахме там питона, змиите там, отровните, как захапва мишлецето и отровата къде попада."

Иван Димитров: "Крокодила и онази бялата змия."

Митничарите са залавяли контрабанда на различни екзотични животни. Преди дни попаднаха и на живи корали.

Диана Маркова, експерт Връзки с обществеността в Агенция "Митници": "Освен геконите, които установихме, паяците, сега живите корали, имали сме случаи на откриване на костeнурки, на папагали, на змиорки."

За всички заловени контрабандно пренасяни животни се търси подходящ приемен дом.

Деца със Синдром на Даун се учат на традиционни занаяти в Пловдив
Деца със Синдром на Даун се учат на традиционни занаяти в Пловдив
След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско? След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско?
Чете се за: 02:07 мин.
Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера Таксиметровите тарифи в София са с 18,6% по-високи от вчера
Чете се за: 00:52 мин.
14-годишно момче пострада тежко от пиратка в новогодишната нощ в Равда 14-годишно момче пострада тежко от пиратка в новогодишната нощ в Равда
Чете се за: 00:35 мин.
Таксиметровите шофьори в Бургас: над 90% от плащанията са в лева Таксиметровите шофьори в Бургас: над 90% от плащанията са в лева
Чете се за: 01:00 мин.
Градският транспорт в Русе е безплатен до утре заради преход към еврото Градският транспорт в Русе е безплатен до утре заради преход към еврото
Чете се за: 01:02 мин.

