БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали първа помощ на пострадали. Какви са причините?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

От организации, подготвящи кандидат-шофьорите у нас, настояват за реформи в обучението

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Голяма част от шофьорите у нас не биха оказали първа помощ, ако се окажат в ситуацията с пострадали при катастрофа. Това показва практиката на специалистите, които подготвят младите водачи у нас. Какви са причините, заради които част от шофьорите не биха помогнали, дори ако от това да зависи човешки живот?

Симона има шофьорска книжка от близо 3 години. Досега не е била свидетел на пътнотранспортно произшествие с пострадали. Ако все пак попадне в такова, е готова да помогне без да се замисли.

Симона Пателиотис, шофьор: "Ако има друг човек, който изглежда по-подготвен, за да окаже първа помощ не бих се бъркала, по-скоро бих асистирала, ако се окаже нещо по-сериозно, ако вече няма човек, който да помогне, бих се включила, все пак от това зависи човешки живот..."

Въпреки че законът задължава свидетелите на произшествия на пътя да спрат и помогнат на пострадали, шофьорите готови да окажат медицинска помощ обаче са малцина, казват от БЧК.

д-р Иван Кутов, специалист при подготовка на кандидат-шофьори към БЧК: "При един пътен инцидент особено, когато е на по-отдалечено място от болнично заведение и тогава те са хората, които трябва да отреагират. Много от хората или не знаят какво трябва да се прави или голяма част бягат от тази отговорност."

Затова от организации, подготвящи кандидат-шофьорите у нас, настояват за реформи в обучението.

Георги Бързаков, Асоциация на квалифицираните автомобилисти в България: "Според мен трябва да има някаква реформа, но тя да е свързана с начина на преподаване, с начина на обяснение на самите ситуации и на определено време да се минава повторен такъв курс, защото един шофьор на 18 години, който си е взел книжка, дали ще помни на 30 години, в коя поза да се постави човек, който е пострадал при приозшествие, как да се извади от колата и въобще трябва ли да се вади от колата."

Симона Пателиотис, шофьор: "Със сигурност според мен трябва да се обогати или поне повече практически задачи, защото се обхваща най-базовото ниво. Не че е безполезно, но трябва да има повече практика."

Практиката в момента показва, че младите водачи оставят задължителния курс към БЧК за накрая. Бързат да си вземат документа за изкарания курс, за да получат бързо шофьорската си книжка.

#свидетели на ПТП-та #оказване на първа помощ #птп

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
2
Кристин Лагард: Приветствам сърдечно България в семейството на еврото
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при пожар в курорта Кран Монтана
3
Трагичен старт на годината: Около 40 загинали и 100 ранени при...
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните два дни след Коледа събрахме над 1 милиард лева
4
Цветанка Минчева, Асоциацията на банките у нас: Само в последните...
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
5
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в...
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута
6
България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
6
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес

Още от: Общество

България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми
Чете се за: 00:45 мин.
Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден? Готови ли са големите търговци за работа с евро в първия работен ден?
Чете се за: 02:05 мин.
Големите търговски вериги влизат в режим евро Големите търговски вериги влизат в режим евро
Чете се за: 00:55 мин.
Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро Банките възстановяват услугите си след пренастройването към евро
Чете се за: 01:00 мин.
Какво си пожелават българите за Новата 2026 година? Какво си пожелават българите за Новата 2026 година?
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода към еврото?
България в еврозоната: Как се справят големите магазини с прехода...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско? След въвеждането на еврото: Как се разплащат туристите в Банско?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско Скиор пострада след спускане по една от пистите в Банско
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна? България и еврозоната: Има ли проблеми с плащанията в магазините във Варна?
Чете се за: 01:47 мин.
България и еврото
Все повече шофьори - свидетели на произшествие, не биха оказали...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новият кмет на Ню Йорк: Изгряващата звезда на демократите Зохран...
Чете се за: 03:40 мин.
САЩ и Канада
След пожара в Швейцария: Започва идентифицирането на жертвите
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
Екзотична контрабанда: Къде се отглеждат влечугите, хванати на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ