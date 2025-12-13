"Хемус" се разширява: Пускат за движение нов 3-километров участък от магистралата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снимка: АПИ
Новият трикилометров участък на автомагистрала „Хемус” от пътен възел „Дерманци” до етапната връзка с път III-307 Луковит – Угърчин ще бъде отворен за движение днес, около 12:00 ч., за превозни средства до 12 тона, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). С това завършва изграждането на участък 1 от АМ „Хемус”.

В края на август министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов инспектира строителството на участъка, а в началото на октомври беше пуснато движението в 10-километровата отсечка от автомагистралата между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“, като работата продължи в следващите 3 км.

От АПИ припомнят, че в участък 1 има два пътни възела - „Боаза“ и „Дерманци“, чрез които се осъществява връзката на новото трасе с републиканската пътна мрежа в региона. Освен тях в отсечката има още четири големи мостови съоръжения на река Вит. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение, като всяко от платната е с по две ленти. Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м.

Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по пет греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-и км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик. Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-и км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има общо 12 подлеза и надлеза - шест селскостопански и шест при пресичането с републикански и общински пътища. В отсечката има и площадка за отдих, която е при 94-и км в двете платна за движение.

снимки: АПИ

От АПИ информират още, че продължават строителните работи в участъци 2 и 3 от автомагистрала „Хемус“, чиято обща дължина е 36,28 км – от края на пътен възел „Дерманци“ до връзката с път ІІ-35 Плевен – Ловеч, включително и пътен възел „Плевен“.

