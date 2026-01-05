Терзиев прие оставката на главния архитект на София

От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Това потвърди в позиция до медиите кметът на столицата Васил Терзиев.

"Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред."

Временно длъгността на главен архитект на София ще изпълнява Боян Недев, като според думите на Терзиев така ще се "гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите."