Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 04:32 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Терзиев прие оставката на главния архитект на София

Чете се за: 01:42 мин.
У нас
васил терзиев срещна президента испанската футболна федерация рафаел лусан
От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Това потвърди в позиция до медиите кметът на столицата Васил Терзиев.

"Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред."

Временно длъгността на главен архитект на София ще изпълнява Боян Недев, като според думите на Терзиев така ще се "гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите."

"Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда. Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро", отбелязва още Терзиев.

