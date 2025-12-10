Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще разговаря по телефона с лидерите на Тайланд и Камбоджа след подновените сблъсъци по границата между двете страни.

Насилието пламна отново в неделя - само шест седмици след като двете враждуващи страни подписаха примирие, договорено с помощта на американския президент.

Беше съобщено за тежки боеве по протежение на 800-километровата граница. По последни данни на властите са загинали най-малко 13 души - 9 цивилни камбоджанци и 4-ма тайландски войници.

Над 500 000 жители на пограничните райони са били евакуирани.

Двете страни се обвиняват взаимно за възобновяването на военните действия.

Oт съображения за сигурност Камбоджа оттегли отбора си от започналите вчера Югоизточни азиатски игри в Тайланд.





